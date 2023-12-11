У разі блокування Угорщиною питань підтримки України початок переговорів щодо вступу може бути перенесено на березень.

Європейський Союз може відкласти запланований початок переговорів про вступ України до березня наступного року через непримиренну позицію Угорщина, пише Euractiv.

На саміті лідерів ЄС 14-15 грудня обговорюватимуться відразу кілька питань, серед яких – про початок переговорів про вступ України до ЄС, а також про надання Києву економічної підтримки в розмірі 50 мільярдів євро і про виділення ще 20 мільярдів євро на військові потреби України. Крім того, розглядатиметься питання про 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Всі ці рішення вимагають одноголосної підтримки всіх 27 країн блоку.

Як пише Euractiv, забезпечення нової фінансової допомоги від Європи критично важливо на тлі проблем з узгодженням фінансування в США.

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Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив накласти вето на переговори про допомогу і розширення на саміті 14-15 грудня. Він вимагає від ЄС "стратегічної дискусії" про підтримку Києва.

Високопоставлені дипломати ЄС в коментарі Euractiv заявили, що в разі блокування Угорщиною питань підтримки України початок переговорів щодо вступу може бути перенесено на березень.

"Ті, хто очікує, що Орбан поступиться, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень при остаточних умовах. Інші переживають, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати", - зазначає видання.

Європейські дипломати вважають, що заявки Грузії, Боснії і Герцеговини з приводу їх приєднання до ЄС Орбан підтримав, але вони проваляться, якщо Угорщина накладе вето на Україну.

Крім того, Орбану на саміті доведеться протистояти канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який заявив, що Берлін підтримує початок переговорів про вступ Києва до ЄС.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Чинний уряд Угорщини на чолі з Віктором Орбаном послідовно веде антиукраїнську політику. Орбан неодноразово заявляв про те, що виступає проти переговорів про вступ України до ЄС, а також проти виділення фінасової допомоги нашій країні.

Єврокомісія в листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори про приєднання України. 14-15 грудня Європейська Рада збереться, щоб розглянути питання початку переговорів про вступ України. Зокрема, може бути прийнято організаційне рішення про переговорні рамках майбутнього переговорного процесу.

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