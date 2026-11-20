Сам факт запрошення до Москви ще не свідчить про готовність Кремля припинити війну.

Європа не повинна відмовлятися від пропозиції російського диктатора Володимира Путіна провести переговори в Москві щодо завершення війни проти України, але повинні бути реальні кроки щодо припинення вогню.

Про це сказав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Варшави, повідомляє німецьке видання Spiegel. "Відхилити запрошення до Москви було б абсолютно неправильним сигналом. Ми повинні говорити. Лише той, хто веде переговори, зрештою може досягти результатів", - наголосив глава німецького оборонного відомства.

Водночас він підкреслив, що сам факт запрошення до Москви ще не свідчить про готовність Кремля припинити війну. Вирішальне значення матимуть не заяви та дипломатичні ініціативи, а конкретні результати.

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"Якщо він зараз надішле перші сигнали та запросить європейців приїхати до Москви, то це буде схвалено в усіх відношеннях. Однак, зрештою, важливі не оголошення та запрошення, а результати. Припинення вогню – один із них", - сказав Пісторіус.

Водночас він застеріг від сценарію, за якого переговори затягуватимуться або використовуватимуться лише як дипломатична декорація, тоді як російські атаки на Україну триватимуть та гинитимуть люди.

"Щоб дослідити це питання, ми повинні поговорити один з одним".

Крім того, він додав, що досвід останніх років показав, що всі заяви чи натяки Путіна так і не втілилися в життя в Україні. Тепер питання лише в тому, щоб чекати та вести переговори, але не відкладати це питання на потім.

Позиція України

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський прокоментував можливість компромісів на переговорах з Росією.

За його словами, питання територій не можна розглядати як суто технічну складову мирних домовленостей. Для українців це питання суверенітету, безпеки та майбутнього держави, а будь-які компроміси мають враховувати позицію українського народу.

Також він наголосив, що Путін весь рік відмовляється від всіх пропозицій щодо деескалації та припинення вогню.

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