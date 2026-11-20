Ця зустріч стурбувала інші країни та блоки, в тому числі і Євросоюз.

Переговори в Шеньчжені між президентом США Дональдом Трампом, російським диктатором Володимиром Путіним та китайським лідером Сі Цзіньпінем стали успішним завершенням року для останнього.

Про це пише Financial Times. Видання відзначає, що ця зустріч дозволила Сі затягнути свого ключового суперника Трампа до своєї орбіти з Путіним. І ця зустріч стала демонстрацією стабільності Китаю у світі, де США та РФ застрягли у своїх війнах. Для Путіна ця зустріч стала підвищенням до рівного статусу лідера наддержави. Тоді як Трамп, на думку видання, навпаки понизив свій статус.

Джуліан Гертц, історик Китаю з Колумбійського університету відзначив, що показовою була ситуація за столом переговорів. Тоді як Трамп фактично став лише "одним з двох" гостей, яких запросили в Пекін. Й хоч сам американський президент і може уявляти себе центральною фігурою, однак фото з Китаю свідчить про протилежне.

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Також саміт допоміг і внутрішнім політичним амбіціям Сі. Оскільки його статус на світовій арені допоможе китайському лідеру забезпечити собі четвертий п'ятирічний термін на посаді генерального секретаря Комуністичної партії. І хоч у Сі немає суперників на цих виборах, однак п'ятирічний з'їзд партії завжди є делікатним політичним моментом у Китаї.

Спільна заява Трампа, Сі та Путіна

Коментуючи результати зустрічі, видання відзначає, що спільна заява містила лише розпливчасті обіцянки, такі як реформування ООН і домовленість не вести ядерну війну. На тлі цього, суперництво між Пекіном та Вашингтон посилюється. Обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні домовленостей щодо торгової війни.

Хвилювання Євросоюзу

Ця зустріч також викликала стурбованість серед інших держав та блоків, зокрема Євросоюзу. Оскільки система, в якій домінують великі держави, робить малі та середні країни залежними від рішень світових лідерів.

Зустріч Путіна, Трампа та Сі: що відомо

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що американський президент після саміту в АТЕС поспілкувався з європейськими лідерами та повідомив, що на зустрічі з Путіним та Сі вони обговорювали питання війни в Україні. На думку Трампа, ця зустріч може наблизити завершення війни в Україні.

Також під час зустрічі Трамп зробив низку компліментів російському диктатору. Видання The Times відзначає, що такі загравання Трампа з Путіним не обіцяє нічого доброго Україні та Європі. Журналісти також пишуть, що ця зустріч підіграє амбіціям Москви та Пекіну.

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