За словами американського президента, зустріч відбудеться вже наступного тижня.

На наступному тижні має відбутися зустріч представників США, РФ та України в Саудівській Аравії. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Американський лідер також знову заговорив про зустріч представників США, України та Росії 14 лютого в Мюнхені. Хоча радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин такі плани заперечує.

"Завтра відбудеться зустріч у Мюнхені, а наступного тижня — в Саудівській Аравії. Не з моєю участю чи участю Путіна, але з топовими посадовцями. Україна братиме участь в обох зустрічах. Ми подивимося, чи зможемо покласти край цій війні", – заявив Трамп.

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Зазначимо, що раніше американський президент казав про наміри зустрітися в Саудівській Аравії з російським диктатором Володимиром Путіним.

Заява Трампа про зустріч в Мюнхені

Президент США заявив, що в пʼятницю, 14 лютого, у Мюнхені, де відбудеться безпекова конференція, зустрінуться представники США, Росії та України.

"У нас завтра зустріч у Мюнхені (з Росією). Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена. Я точно не знаю, хто представлятиме якусь країну. Але це високопосадовці з Росії, з України та зі США", – сказав американський президент.

Радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин цю інформацію заперечив. Він наголосив, що розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається.

За словами Литвина, спочатку має відбутися зустріч у форматі Україна-США, а потім спільне узгодження позиції за участі Європи.

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