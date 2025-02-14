Спочатку має відбутися зустріч у форматі Україна-США, а потім спільне узгодження позиції за участі Європи.

Делегація України не планує проводити гіпотетичну зустріч з росіянами у Мюнхені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник президента України Дмитро Литвин повідомив журналістам. Він наголосив, що спочатку Україна має говорити зі Сполученими Штатами Америки.

"Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", – сказав Литвин.

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Що передувало

Президент США Дональд Трамп заявив, що 14 лютого у Мюнхені відбудеться зустріч представників США, України та Росії.

"Росія буде там із нашими людьми. Україна також запрошена", – повідомив Трамп.

Відомо, що 14-16 лютого у Мюнхені відбудеться безпекова конференція. Українська влада про зустріч із російськими представниками не повідомляла. Відомо лише про те, що на полях Мюнхенської безпекової конференції мають зустрітися президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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