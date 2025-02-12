Американський президент впевнений, що диктатор Путін хоче, аби війна РФ проти України завершилася.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що може зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє у соцмережі Х журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс. Таку заяву Трамп зробив під час спілкування із журналістами у Білому домі.

"Трамп і Путін, ймовірно, вперше зустрінуться в Саудівській Аравії, сказав він нам в Овальному кабінеті", – йдеться в її повідомленні.

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Американський президент також розповів журналістам про розмову із правителем РФ. За його словами, вона тривала годину.

"Я думаю, що можу сказати з великою впевненістю: він хоче, щоб це закінчилося (йдеться про війну РФ проти України, – ред.)", – наводить слова Трампа Дженніфер Джейкобс.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що очікує на візит Путіна до США та на свій візит до Росії.

Розмова Трампа і Путіна

12 лютого американський президент провів телефонну розмову із кремлівським правителем Володимиром Путіним.

Трамп назвав розмову з президентом РФ "тривалою та дуже продуктивною". За його словами, вони домовилися працювати разом "дуже тісно, ​​включаючи відвідування держав одна одної", а також розпочнуть переговори "негайно".

"Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми. Ми обидва розмірковували про велику історію наших народів і про те, що ми так успішно воювали разом у Другій світовій війні", – написав Трамп.

У Білому домі, коментуючи цю розмову, заявили, що поки не готові говорити про можливість очної зустрічі Трампа з Путіним. Прессекретарка Керолайн Лівітт сказала, що не в курсі будь-яких "попередніх умов" щодо України для зустрічі лідерів РФ і США, але це не означає, що їх зовсім немає.

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