Путін тягне час і готує пастку для Трампа за традиціями СРСР, - Politico

Дзвінок назвали переломним моментом у переговорах про перемир'я між Росією та Україною, посередником якого виступив Трамп.

Росія зволікає з повним припиненням вогню в Україні. Але це не завадило Дональду Трампу і Володимиру Путіну запланувати хокейні матчі на майбутнє. Це найбільше досягнення розмови двох лідерів, пише Politico.

Після 90 хвилин телефонної розмови з Трампом Путін дав найменшу можливу поступку для послаблення трирічного наступу Росії на Україну, пообіцявши обмінятися деякими полоненими та припинити напади на електростанції та іншу "інфраструктуру" на 30 днів.

Через годину після дзвінка Київ та інші міста України знову потрапили під удар Росії. Житлові будинки по всій країні продовжуватимуть обстрілювати з безпілотників і ракет, а кривава лінія фронту на сході залишатиметься зоною вбивств.

Відео дня

Путін дотримувався вимог, що здавалося неможливими, головна з яких – припинення будь-якої іноземної військової допомоги та обміну даними західної розвідки з Україною. Європейським лідерам і українському президенту Володимиру Зеленському буде важко обдумати ці умови — але це не означає, що Трамп врешті-решт на них погодиться.

"Моя сьогоднішня телефонна розмова з президентом Росії Путіним була дуже хорошою та продуктивною", — написав Трамп у соціальних мережах. "Ми погодилися на негайне припинення вогню по всій енергетиці та інфраструктурі, розуміючи, що ми будемо швидко працювати над досягненням повного припинення вогню і, зрештою, КІНЦЯ цієї жахливої ​​війни".

Тиждень тому Зеленський і Трамп домовилися передати Путіну пропозицію про "негайне" припинення вогню на 30 днів, щоб припинити всі бої та атаки з повітря, моря та вздовж усієї лінії фронту. Трамп сказав, що хоче, щоб Путін швидко відповів позитивно, і наполягав на думці, що це станеться.

Натомість російський лідер заявив, що підтримує цю ідею в принципі, але продовжує залишати застереження щодо того, як вона працюватиме. Російська та американська "групи експертів" тепер зустрінуться на Близькому Сході, щоб спробувати відповісти на деякі з цих "технічних" питань і досягти більшого прогресу в напрямку перемир’я.

Пастка для Трампа

Меттью Шумейкер, колишній офіцер розвідки США та фахівець з національної безпеки, попередив, що Трамп ризикує зіграти на руку Путіну, дозволивши Росії застосувати "класичну радянську тактику часів холодної війни" повільного ведення переговорів.

"Під час холодної війни американські лідери часто опиралися втягненню в такі затягнуті процеси, визнаючи, що вони слугували для Радянського Союзу гальмуючими механізмами для перегрупування або використання важелів впливу", — сказав Шумейкер.

Колишній американський розвідник додав:

"Трамп ризикує потрапити в цю історичну пастку, оскільки затримки Путіна можуть дозволити Росії зміцнити свою позицію у військовому та політичному плані, одночасно підриваючи довіру до США та єдність із союзниками".

Одним із потенційно тривожних ознак для України та її європейських союзників став тон офіційного зачитування дзвінка з Білого дому. Далеко від того, щоб махати пальцем небажанню Росії розпочати повне припинення вогню, США описали дзвінок як позитивний.

Висловлюючись трампівською мовою, у заяві Білого дому вітали перспективу "величезних економічних угод" між Вашингтоном і Москвою. "Лідери двох країн погодилися, що майбутнє з покращеними двосторонніми відносинами між Сполученими Штатами та Росією має величезні переваги", — йдеться у повідомленні.

Версія Кремля була ще більш крихкою, прагнучи представити Росію як настільки ж важливу супердержаву в геополітичному плані, оскільки США Вашингтон і Москва докладатимуть "спільних зусиль" у кризових гарячих точках на Близькому Сході, одночасно налагоджуючи співпрацю в питаннях нерозповсюдження ядерної зброї та глобальної безпеки.

"Було висловлено взаємну зацікавленість у нормалізації двосторонніх відносин у світлі особливої ​​відповідальності Росії та США за забезпечення безпеки та стабільності у світі", - йдеться у підсумку розмови Кремля.

Хокей?

Потім настала дивна частина. Дзвінок назвали переломним моментом у переговорах про перемир'я між Росією та Україною, посередником якого виступив Трамп. Насправді, здається, вони з Путіним провели досить багато часу, обговорюючи інші речі.

"Було обговорено низку ідей, які ведуть до розвитку взаємовигідного співробітництва в економіці та енергетиці", – йдеться в повідомленні Кремля. "Дональд Трамп підтримав ідею Володимира Путіна організувати хокейні матчі в США і Росії між російськими і американськими гравцями, які грають в НХЛ".

Трамп не телефонував Зеленському, щоб розповісти про деталі розмови з путіним. Натомість українському лідеру довелося дізнаватися подробиці дзвінка зі ЗМІ. "Ми скептично налаштовані з точки зору довіри до росіян", – сказав Зеленський пізніше журналістам. "Довіри до Путіна немає".

Перед виступом лідерів США та Росії Зеленський у своєму нічному телезверненні заявив, що Росія свідомо затягує війну: "Вже тиждень Путін не може витиснути "так" на пропозицію про припинення вогню. Він говорить все, що хоче, але не те, що хоче чути весь світ".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Путіним обидві сторони випустили заяви.

У Вашингтоні повідомили, що Путін відкинув повне припинення вогню на 30 днів, погодившись лише на припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Тим часом в Кремлі заявили, що Путін зажадав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Києву, назвавши це "ключовою умовою" для початку мирного врегулювання.

Згодом Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував заяву російської сторони про те, що Путін під час телефонної розмови вимагав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: