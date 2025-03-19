Він запевняє, що вони не обговорювали припинення допомоги українській армії.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спростував заяву російської сторони про те, що Путін під час телефонної розмови вимагав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Україні.

Журналістка Fox News Лора Інгрем попросила американського президента прокоментувати відповідну заяву Кремля, на що той сказав, що вони із Путіним взагалі не обговорювали допомогу Україні.

"Ні, [Путін] не вимагав - ми не говорили про допомогу. Насправді, ми взагалі не говорили про допомогу, ми говорили про багато речей, але допомога ніколи не обговорювалася".

На питання про те, чому Путін не погодився на повне припинення вогню, Трамп сказав, що на фронті склалася ситуація, коли є "багато зброї, спрямованої один на одного".

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Розмова Путіна і Трампа

Як повідомляв УНІАН, після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та Путіним обидві сторони випустили заяви.

У Вашингтоні повідомили, що Путін відкинув повне припинення вогню на 30 днів, погодившись лише на припинення атак на енергетичну інфраструктуру.

Тим часом в Кремлі заявили, що Путін зажадав повного припинення військової допомоги і надання розвідданих Києву, назвавши це "ключовою умовою" для початку мирного врегулювання.

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