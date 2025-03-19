Путін продовжує грати у свої ігри, на які Трампу рано чи пізно доведеться відреагувати.

Телефонні переговори між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним щодо війни в Україні мають "нульовий результат". Таку оцінку розмові, що відбулася 18 березня, дав міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю журналам ARD і ZDF, передає Tagesschau.

"Насправді, це нічого не означає, тому що він (Путін - УНІАН) обіцяє менше атакувати ту саму інфраструктуру, яку найкраще захищено в Україні. Так що це нульовий результат", - наголосив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини нагадав, що після розмови Трампа з Путіним РФ продовжила атакувати цивільну інфраструктуру в Україні, а це свідчить про те, що російський диктатор продовжує "грати у свої ігри". Пісторіус упевнений, що рано чи пізно Трампу доведеться на це відреагувати, оскільки це буде в інтересах репутації Сполучених Штатів.

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Глава німецького оборонного відомства також назвав неприйнятними російські умови для повного припинення вогню, які передбачають відмову від поставок західного озброєння Україні та припинення надання Києву розвідувальної інформації.

За його словами, таким чином Путін розраховує послабити Україну, продовжуючи при цьому озброювати власну армію. Він прагне завадити західним державам підтримати країну, щоб та більше не могла захистити себе в разі нападу під час або після припинення вогню.

"Тому все це дуже прозоро. Це неприйнятно", - додав Пісторіус, зазначивши, що РФ і Україна мають бути готові до можливості порушення режиму припинення вогню.

Підсумки розмови Трампа і Путіна

Як писав УНІАН, Путін висунув Трампу низку умов під час переговорів, серед яких були зупинка мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ. За даними Bloomberg, відмова російського диктатора від заклику американського лідера до повного 30-денного припинення вогню свідчить про те, що РФ блокує мир, а це є невдачею для США.

Зі свого боку у The Times написали, що Путін не пішов на поступки Трампу, але своєю згодою на обмеження ударів по Україні дав президентові США змогу зберегти обличчя.

За версією Politico, Путін тягне час і готує пастку для Трампа за традиціями СРСР. На думку колишнього офіцера розвідки США Меттью Шумейкера, президент США ризикує зіграти на руку російському диктатору, дозволивши РФ застосувати "класичну радянську тактику часів холодної війни" повільного ведення переговорів.

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