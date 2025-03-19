Трамп укотре почув від володаря Кремля про те, що мир в Україні можливий тільки на його умовах.

Згода кремлівського диктатора Путіна на обмеження ударів по Україні дозволила президенту США Дональду Трампу зберегти обличчя, але мало що вказує на те, що Москва готова припинити війну без капітуляції Києва.

Як пише The Times, Трамп сподівався, що зможе використати свої "чудові стосунки" з російським диктатором, щоб переконати його погодитися на повне 30-денне припинення вогню, однак натомість він був змушений погодитися на заборону на удари по російській та українській енергетичній інфраструктурі. Йому також було пред'явлено звичний список вимог РФ.

Під час розмови, яка тривала понад дві години, Путін сказав Трампу, що мир можливий тільки тоді, коли Захід припинить військову допомогу Україні та обмін розвідданими із ЗСУ.

Відео дня

Прокремлівські діячі були впевнені в здатності Путіна перехитрити Трампа в подальших переговорах про війну проти України. "Путін робить багато чого дуже добре. Але найкраще він веде переговори з Дональдом Трампом", - сказав ідеолог "русского мира" письменник Олександр Дугін.

Прокремлівський політичний аналітик Ілля Гращенков сказав, що Росії "пощастило" з Трампом. "Переговори зі США пройдуть добре, але вони будуть дуже важкими", - поділився думкою рупор Кремля.

Як символічний крок після дзвінка офіційні особи в РФ наказали прибрати величезні провоєнні символи з території американського посольства. Кремль також заявив, що Путін і Трамп домовилися про проведення хокейних матчів у Росії та США між командами, що складаються з гравців обох країн.

Кремль також заявив, що Путін і Трамп домовилися про те, що Росія і США працюватимуть разом над "глобальною безпекою", зокрема на Близькому Сході і в Червоному морі.

Тетяна Станова, російська політична аналітикиня, яку Москва оголосила іноземним агентом, написала на X: "Це очевидна перемога Путіна, який прагне відокремити двосторонні відносини від війни в Україні".

Неясно, чи прийме Україна обмежене припинення вогню, узгоджене Путіним і Трампом. Зеленський сказав, що Україні знадобиться більше подробиць, перш ніж ухвалити рішення.

Розмова Трампа і Путіна

Учора відбулася розмова між Трампом і Путіним. Ще до неї Трамп заявляв, що розраховує схилити Путіна на 30-денне припинення вогню. Трам був упевнений, що йому вдасться отримати згоду його друга. Однак планам Трампа не судилося здійснитися.

Вас також можуть зацікавити новини: