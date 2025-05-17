Стверджується, що розмова відбулася "з ініціативи американської сторони".

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, вони "обмінялися думками" за підсумками переговорів у Стамбулі, повідомляє російське МЗС.

Стверджується, що розмова відбулася "з ініціативи американської сторони".

"Рубіо привітав домовленості про обмін військовополоненими і про підготовку кожною зі сторін свого бачення тих умов, які необхідні для виходу на перемир'я, наголосив на готовності Вашингтона й надалі сприяти пошукам врегулювання", - йдеться в повідомленні.

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При цьому вказується, що Лавров відзначив позитивну роль США, які посприяли "відновленню стамбульських переговорів", і підтвердив "готовність Москви до продовження спільної роботи з американськими колегами в цьому контексті".

"Під час бесіди було також порушено деякі інші міжнародні та регіональні проблеми. Співрозмовники обмінялися думками про продовження російсько-американських контактів", - додали в МЗС РФ.

Завершення війни в Україні: актуальна заява Рубіо

Нагадаємо, напередодні переговорів у Стамбулі Марко Рубіо заявляв, що США хочуть побачити прогрес у питанні мирного врегулювання війни в Україні в найближчі кілька днів.

За його словами, американський лідер Дональд Трамп "відкритий практично до будь-якого механізму, який приведе до справедливого, стійкого, тривалого і міцного миру".

"І який би не був окреслений механізм, і яким би не був процес, що має відбутися, ми відкриті, щоб бути конструктивними та корисними в будь-який спосіб, щоб припинити конфлікт. Я кажу це і повторюю: військового вирішення конфлікту між Росією та Україною немає. Ця війна має бути завершена не через військове рішення, а через дипломатичне", - наголошував Рубіо.

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