Його прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що тепер Трамп зможе дати старт переговорам щодо миру в Україні.

Обраний президент США Дональд Трамп у перший день на посаді планує посадити Росію та Україну за стіл переговорів. Про це пише Associated Press у матеріалі про плани Трампа після інавгурації, яка відбудеться 20 січня.

Під час своєї президентської кампанії Трамп неодноразово заявлял, що може зупинити війну між РФ та Україною за добу. Після офіційного оголошення про перемогу республіканця на виборах, його прессекретарка Керолайн Лівітт заявила, що тепер Трамп зможе дати старт переговорам щодо миру в Україні:

"Перший день (на посаду президента - УНІАН) включає посадку України та Росії за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні".

Також у списку справ Трампа на перші дні на посаді: початок масової депортації мігрантів; скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти; реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього; помилування учасників штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

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Мирний план Трампа

Дональд Трамп до обрання президентом США не раз стверджував, що зможе за один день покласти край війні в Україні, однак не уточнював, як саме. Обраний віцепрезидентом республіканець Джей Ді Венс пропонував піти на кроки, яких, за відомостями журналістів, прагне Володимир Путін - дозволити РФ зберегти окуповані землі України та гарантувати, що українська держава не вступить до НАТО. Трамп і Ді Венс офіційно вступлять на посади 20 січня 2025 року.

Днями The Wall Street Journal писало, що "мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій. За інформацією обізнаних джерел, конкретного плану Трамп поки що не затвердив, зокрема, як він переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

Відставний адмірал військово-морських сил США, ексверховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс прогнозував, що російсько-українська війна під тиском Трампа може закінчитися переговорами, унаслідок яких Путіну "світить" шматок уже окупованої території України.

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