Пєсков заявив, що це неправдива інформація.

У Кремлі відреагували на публікацію видання WP про нібито розмову новообраного президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яка відбулася 7 листопада.

Як заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, розмови між Путіним і Трампом не було, це неправдива інформація.

"Це повністю не відповідає дійсності. Це чиста вигадка, просто неправдива інформація", - заявив він.

На уточнююче запитання журналіста він чітко підтвердив, що розмови Трампа з Путіним минулого тижня не було.

Він також зазначив, що конкретних планів щодо контактів Путіна і Трампа поки що немає.

Також Пєсков прокоментував інформацію у ЗМІ про намір німецького канцлера Олафа Шольца поговорити з Путіним, заявивши, що сигналів від Шольца про готовність до розмови з Путіним поки не надходило.

Розмова Путіна з Трампом

Раніше газета Washington Post із посиланням на свої джерела повідомила, що Дональд Трамп 7 листопада провів розмову з Путіним. Як пише WP, Трамп порадив Путіну "не ескалувати" війну в Україні, а також висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше вирішення війни в Україні".

При цьому, за даними видання, Київ знав про дзвінок кремлівського правителя і не заперечував проти розмови.

Пізніше в українському МЗС спростували інформацію про те, що знали про цей дзвінок.

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