Це питання було в порядку денному вчорашніх переговорів у Джидді.

На переговорах у Саудівській Аравії делегації України та США серед іншого обговорювали питання територіальних поступок. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо на прес-конференції в Ірландії, його цитує Sky News.

Він не розкрив деталей, про які саме територіальні поступки йдеться.

Також Рубіо висловив сподівання на позитивну відповідь Росії щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню. Він закликав Росію припинити всі військові дії, "щоб люди перестали гинути, щоб кулі перестали літати".

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"Якщо Росія скаже "ні", це багато нам скаже. Немає військового вирішення цього конфлікту", — сказав він.

Рубіо також додав, що Україні потрібен "достатній засіб стримування майбутніх атак" Росії. Однак запропоновану угоду про мінеральні ресурси України він не готовий характеризувати як ту саму гарантію безпеки.

За словами Держсекретаря, США мають намір вступити в контакт з Росією сьогодні, але поки не знають, якою буде реакція Москви на запропоноване припинення вогню.

Він також додав, що європейські санкції проти Росії будуть розглянуті в будь-якій угоді про припинення вогню.

Переговори у Саудівській Аравії

Як писав УНІАН, вчора у Джидді відбулися переговори делегацій України та США, на яких було погоджено пропозицію про запровадження 30-денного режиму припинення вогню на землі, в повітрі і на морі. Тепер Київ і Вашингтон чекають на реакцію Росії щодо цієї пропозиції.

Також одразу після цих переговорів США поновили надання військової допомоги Україні. Зокрема відновилися поставки матеріально-технічних засобів та обмін розввідувальною інформацією.

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