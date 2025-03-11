Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Москви є ключем до досягнення миру.

Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Проте спочатку на припинення вогню має погодитися Росія.

"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру", – сказано в заяві, опублікованій на сайті президента України, за підсумками зустрічі української та американської делегацій в Саудівській Аравії.

Крім того, делегації обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню, включно з обміном військовополоненими, звільненням утримуваних цивільних осіб та поверненням примусово переміщених українських дітей.

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"Обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу", – йдеться у заяві.

Разом з тим, насамкінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.

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