Зеленський зіграв ключову роль у переговорах в Джидді, - речник МЗС

Президент керувави діями української делегації у дистанційному режимі, повідомив Георгій Тихий.

Президент України Володимир Зеленський у дистанційному режимі скеровував дії української делегації на переговорах з американцями у Джидді (Саудівська Аравія). Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

Він назвав ці переговори "одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь" з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети.

"Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед Президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії. Звісно, всі подробиці можна буде розкрити лише за багато років", - зазначив Тихий.

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Втім, він зауважив, що кількома нюансами, які не нашкодять, може поділитися публічно. Тихий нагадав, що переговори тривали загалом понад вісім годин - майже безперервно, якщо не враховувати обід, під час якого теж йшла робота.

"Історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси. Коротше кажучи, гору бере той, хто здатен витягнути останні півтора кілометри на голій силі волі та характеру. А ще - контролювати емоції. Власне, у дні, що передували зустрічі, це було ключове завдання, з яким ми всі, вважаю, загалом впоралися", - додав він.

Також речник МЗС зауважив, що важливим нюансом було емоційне та інформаційне тло зустрічі. Воно визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції. Надвечір перед зустріччю інфопростір був вщент забитий статтями з "неназваних джерел". Важливими були перебування ЗМІ на місці та професійна робота з ними.

Тихий окремо подякувати речниці Держдепартаменту США Теммі Брюс та її команді за професійну співпрацю у дружній атмосфері.

Також речник зауважив, що особиста роль переговорників колосально важлива. Він розповів деякі деталі перемовин:

"В українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок, усі проявили себе максимально фахово, принципово та мудро. Памʼятаю, як в один з найбільш важких моментів уже під кінець міністр Андрій Сибіга глянув на мене у півоберта і в його виразі обличчя читалося "ну і ну", але також спокійне "все буде гуд". На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто Президент України Володимир Зеленський. Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат".

Він зауважив, що про деякі деталі переговорів та рішення були озвучені публічно. Додаткових коментарів щодо цього нема. Втім, окремо Тихий додав, що у літаку "дізнався коротке сухе підтвердження від наших дипломатів у Польщі про те, що всі процеси в Жешуві (щодо відновлення допомоги від США - УНІАН) щойно було відновлено". Також речник МЗС додав, що дивився на те, як в російському інфопросторі "пожарки їздять і люди суєтяться".

"Бо побачили, що Україна щойно повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри", - додав він.

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, вчора у місті Джидда відбулися важливі переговори між українською та американською делегаціями. Тривала зустріч завершилася спільною заявою сторін.

Україна погодилася на пропозицію США щодо впровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою, за умови виконання Росією відповідних умов.

Америка погодилася негайно відновити надання розвідувальної та військової допомоги Україні, скасувавши попередню паузу в обміні розвідданими та безпековій підтримці.

Також сторони обговорили можливість укладення угоди про спільну розробку критичних мінеральних ресурсів України.

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