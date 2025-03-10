Становище українського президента виглядає дедалі більш напруженим, а сигнали від адміністрації Трампа дивні та гнітючі.

Переговори в Саудівській Аравії стануть для українського президента Володимира Зеленського останнім шансом налагодити відносини зі США, оскільки його становище виглядає дедалі небезпечнішим, пише The Times.

"Український лідер розуміє, що йому життєво необхідно відновити хоч якісь робочі відносини з адміністрацією Дональда Трампа. Однак сигнали з Вашингтона настільки ж гнітючі, як і дивні", - пише видання.

Так, лише за кілька днів після ласкавих слів на адресу України у своєму зверненні до Конгресу Трамп заявив, що йому легше мати справу з Росією, ніж з Україною, і навіть припустив, що Україна "може не вижити в будь-якому разі".

Відео дня

Однак не тільки слова стривожили Україну і більшість союзників Америки по НАТО; рішення Вашингтона припинити наступальні кібероперації проти Росії і призупинити всю військову допомогу Україні, а також обмін розвідданими серйозно підриває здатність Києва протистояти тиску Росії на фронті, особливо в Курській області.

Зеленський висловив "жаль" з приводу катастрофічної зустрічі в Білому домі з Трампом, як того вимагав Вашингтон. Він також заявив, що готовий до негайного укладення угоди з надання США доступу до рідкоземельних мінералів.

Однак ця символічна, хоча й дорога поступка навряд чи допоможе Києву в цей критичний момент, підкреслює The Times. Вона не гарантує ні відновлення обміну розвідувальною інформацією, що важливо для попередження про удари російських безпілотників, ні участі США в будь-яких майбутніх миротворчих силах, ні негайної присутності на місцях американського персоналу для видобутку корисних копалин:

"У кращому разі, Зеленський зможе переконати Рубіо попросити Трампа врахувати позицію України, коли він зустрінеться з президентом Путіним на саміті, що також пройде в Саудівській Аравії в найближчі кілька тижнів".

Переговори України та США в Джидді

За даними The Times, Велика Британія консультує Україну з питань проведення переговорів зі США, щоб не допустити повторення катастрофічної сварки Зеленського і Трампа.

Також ЗМІ повідомляли, що Україна на переговорах у Саудівській Аравії спробує переконати США відновити розвідувальну і військову підтримку.

Київ має намір запропонувати часткове припинення вогню з Росією щодо дальніх безпілотників і ракетних ударів і бойових операцій у Чорному морі в надії, що це змусить Вашингтон скасувати своє рішення про заморожування обміну розвідданими та поставок зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: