Британія прагне не допустити нової сварки Зеленського і Трампа.

Велика Британія консультує Україну з питань проведення переговорів зі Сполученими Штатами в Саудівській Аравії. Як пише The Times, у вихідні радник британського прем'єра з національної безпеки Джонатан Пауелл вирушив до України, щоб надати президенту України Володимиру Зеленському інструкції з метою уникнути повторення катастрофічної сварки в Овальному кабінеті з Дональдом Трампом.

"Передбачається, що Пауелл порадив Зеленському дати зрозуміти, що він реагує на прохання американців, щоб підкреслити Трампу, що Росія є головною перешкодою на шляху до миру", - пише видання.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер також намагається переконати Трампа відновити обмін розвідданими з Україною після того, як минулого тижня його було різко припинено, що може перешкодити Києву захистити свої міста від російських ударів.

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"Британія сподівається, що Трампа вдасться переконати скасувати своє рішення про обмін розвідданими, це вважається більш терміновим і здійсненним, ніж відновлення військової допомоги, яку США також призупинили", - пише The Times.

Зазначається, що у вихідні Стармер говорив із президентом Франції Еммануелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який цього тижня відвідає Вашингтон, про необхідність відновити обмін розвідданими з Києвом. Пауелл також наполягав на цьому перед Майком Волтцем, радником Трампа з національної безпеки.

У понеділок президент України прилетить до Саудівської Аравії, де зустрінеться з лідером цієї країни Мухаммедом бін Салманом перед переговорами між українськими та американськими офіційними особами. Сам Зеленський не буде присутній на переговорах, але його глава адміністрації Андрій Єрмак увійде до складу української делегації. Водночас Велика Британія не братиме участі в переговорах, а британські чиновники вирушать до Саудівської Аравії тільки на прохання України.

Переговори в Саудівській Аравії

У вівторок у місті Джидда мають відбутися переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки, спрямовані на обговорення шляхів досягнення миру в Україні та відновлення підтримки з боку США.

Раніше Reuters писало, що США використають зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для того, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки Росії.

Також президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що Вашингтон "майже" відновив обмін розвідувальною інформацією з Україною і очікує позитивних результатів від майбутніх переговорів.

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