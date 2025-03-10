Вашингтон хоче знати, чи готовий Київ до "реального миру".

Американська сторона використає зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для того, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки Росії.

Про це пише агентство Reuters, посилаючись на слова двох американських чиновників. Також Сполучені Штати Америки хочуть з'ясувати, чи серйозно Україна налаштована на поліпшення зв'язків з новою адміністрацією Білого дому після скандальної зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського:

"Не можна говорити "я хочу миру" і "я відмовляюся йти на компроміси". Ми хочемо побачити, чи зацікавлені українці не просто в мирі, а в реальному мирі. Якщо вони зацікавлені лише в кордонах 2014 або 2022 року, це про щось говорить".

Переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, у вівторок у місті Джидда мають пройти переговори між делегаціями України та Сполучених Штатів Америки, спрямовані на обговорення шляхів досягнення миру в Україні та відновлення підтримки з боку США. Відомо, що державний секретар Марко Рубіо вже вилетів до країни.

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Україну на переговорах представлятимуть керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник голови ОП Павло Паліса.

Нагадаємо, раніше США зупинили всю військову допомогу та обмін розвідувальною інформацією з Україною. Повідомлялося, що відновити поставки можуть лише після того, як Київ продемонструє, що "хоче миру".

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