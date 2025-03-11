Речниця Держдепу США назвала цей день "дуже хвилюючим".

11 березня 2025 року у Джидді в Саудівській Аравії відбулася зустріч представників України та США.

У Вашингтоні заговорили про "фантастичні новини для людства. Відповідну заяву зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у соцмережі Х.

"Дуже хвилюючий день. День, який може багато значити для людей в усьому світі, коли йдеться про важливе. (...) Очікуємо фантастичні новини для людства, тож ми дуже оптимістично налаштовані, бо знаємо, що стоїть на кону", – заявила речниця.

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Переговори США і України в Саудівській Аравії: інші новини

Сьогоднішні перемовини в Саудівській Аравії української і американської делегацій можуть стати важливим кроки на шляху покращення наших відносин, вважає голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Водночас, за його словами, поки не до кінця зрозуміла позиція президента США Дональда Трампа.

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц раніше коментуючи хід переговорів, казав, що сторони "йдуть до мети".

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