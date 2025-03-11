Голова комітету ВР наголосив, що для України є неприйнятною відмова від своїх територій.

Сьогоднішні перемовини в Саудівській Аравії української і американської делегацій можуть стати важливим кроки на шляху покращення наших відносин. Про це казав голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко на брифінгу.

Він переконаний, що США надійний союзник, партнер і друг України, хто б не був президентом певний час.

За його словами, є певні виклики, бо не до кінця зрозуміла позиція президента США Дональда Трампа, але ця країна має й інші демократичні інституції - сенат, суспільство, де є підтримка України.

Мережко наголосив, що дуже багато залежатиме від зустрічі Трампа і президента України Володимира Зеленського. Голова парламентського комітету сказав:

"Сьогоднішні перемовини можуть стати важливим кроки на шляху покращення наших відносин. Але не будемо списувати з рахунків ані США, ані президента Трампа. Можливо, він веде якусь свою гру".

Коментуючи слова Державного секретаря США Марко Рубіо, що Україна має піти на територіальні поступки, Мережко зазначив, що така заява не прийнятна, бо суперечить Конституції України і наша держава ніколи не відмовиться від територіальної цілісності. При цьому додав, що, ймовірно, Рубіо не є категоричним з приводу того, що ми ніколи не повернемо цих територій, але вважає, що в найближчій перспективі це складно зробити. Мережко нагадав, що в історії бувало різне, зокрема, ніхто раніше не очікував падіння за кілька днів російської імперії та СРСР, але це відбулося.

Переговори в Саудівській Аравії - деталі

Як повідомляв УНІАН, у місті Джидда (Саудівська Аравія) відбувається зустріч української і американської делегацій.

З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

Як зазначили у МЗС України, ключовими темами зустрічі стануть "шлях до миру та двосторонні відносини України та США".

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