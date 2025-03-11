Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США.

У місті Джидда (Саудівська Аравія) в готелі Ritz-Carlton розпочалася зустріч української і американської делегацій. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у Telegram, виклавши відео.

"У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій", - йдеться у повідомленні.

З українського боку в зустрічі беруть участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

З американського боку участь беруть держсекретар США Марко Рубіо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волц, спецпредставник президента США у справах Близького Сходу Стівен Віткофф.

Як зазначили у МЗС, ключовими темами зустрічі стануть "шлях до миру та двосторонні відносини України та США".

Зустріч також підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Зустріч з командою США почалася дуже конструктивно, працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру", - зазначив він.

Оновлено 11.50. Американський журналіст телеканалу CNN Алекс Маркардт в мережі X опублікував фрагмент спілкування Єрмака зі ЗМІ перед початком зустрічі в Джидді.

"Звісно, безпекові гарантії дуже важливі, бо ми хочемо, аби ця агресія ніколи не повторилася знову у майбутньому. Звісно, це дуже важливо. Але, зараз ми думаємо, що необхідно обговорити найважливіше - як почати цей процес", - сказав Єрмак.

За його словами, українська делегація дуже відкрита і прагне провести конструктивне, глибоке і відверте обговорення з американськими партнерами.

Переговори зі США у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, американська сторона використає зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії для того, щоб визначити, чи готовий Київ піти на поступки Росії. Сполучені Штати Америки хочуть з'ясувати, чи серйозно Україна налаштована на поліпшення зв'язків з новою адміністрацією Білого дому після скандальної зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Україні доведеться піти на територіальні поступки в рамках будь-якої мирної угоди. Зокрема, на його думку, Україна повинна буде піти на поступки щодо земель, захоплених Росією з 2014 року, як частина будь-якої угоди про припинення війни.

Україна на переговорах у Саудівській Аравії спробує переконати США відновити розвідувальну та військову підтримку, переконавши Дональда Трампа в тому, що Володимир Зеленський хоче якнайшвидшого закінчення війни з Росією.

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