Він запевнив, що може в разі потреби запровадити "руйнівні" санкції проти РФ, але волів би не робити цього.

Президент США Дональд Трамп відкинув припущення про те, що Росія не повністю залучена до процесу українського врегулювання, оскільки до Туреччини не поїхало керівництво РФ. Про це повідомляє CNN.

За його словами, він і сам нібито не збирався до Стамбула, щоб не переривати візит до Катару та ОАЕ.

"Що ж, він (президент РФ) за столом переговорів. Він хотів цю зустріч. Я просто не думав, що без мене може бути зустріч, тому що я не думаю, що угода без мене вийде, багато ненависті з кожного боку. У мене дуже хороші стосунки, і я думаю, ми досягнемо угоди, ми повинні зустрітися", - сказав він.

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Трамп запевнив, що може в разі потреби ввести "руйнівні" санкції проти РФ, але волів би не робити цього:

"Я думаю, Путін втомився від усього цього. Він має не дуже гарний вигляд, хоч і хоче виглядати інакше. Не забувайте, це мало закінчитися за тиждень. І якби він не застряг у багнюці зі своїми танками, він був би в Києві через п'ять годин".

Президент США висловив упевненість, що його зустріч із Путіним вдасться спланувати і провести. При цьому він сказав, що у Володимира Зеленського "зараз немає козирів у переговорній позиції" щодо врегулювання війни в Україні.

"За чотири дні я заробив у 12 разів більше за те, що ми витратили на Україну. Але мене розлютило, куди поділися ці гроші - 60 мільярдів доларів. Я думаю, Зеленський найкращий бізнесмен у світі, куди кращий за мене. Він приходить до Вашингтона, йде з десятками мільйонів доларів щоразу", - додав Трамп.

Переговори в Стамбулі - деталі

Раніше західні ЗМІ поширили ймовірні вимоги, озвучені главою російської делегації Володимиром Мединським на переговорах з Україною в Стамбулі.

Спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що представники Росії в Туреччині озвучували речі, які для України неприпустимі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після переговорів між Києвом і Москвою в Стамбулі актуальною залишається єдина конкретна пропозиція, яку було зроблено, - це безумовне припинення вогню.

"Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною, щоб прояснити те, що сталося, і спробувати рухатися вперед", - уточнив він, згадавши можливі "телефонні контакти" спочатку з президентом РФ Володимиром Путіним.

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