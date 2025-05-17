Французький президент сказав, що європейці знову проведуть обмін думками з Дональдом Трампом.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що після переговорів між Києвом і Москвою в Стамбулі актуальною залишається єдина конкретна пропозиція, яку було зроблено, - це безумовне припинення вогню.

"Ми продовжуємо (...) готувати нові санкції спільно зі Сполученими Штатами Америки на випадок, якщо вони не знайдуть позитивного відгуку", - сказав він, пише Le Monde.

За його словами, українська делегація очікує "найближчими годинами або днями відповіді на надіслані росіянам запити". Французький президент додав, що європейці, зі свого боку, знову проведуть обмін думками з Дональдом Трампом.

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"Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною, щоб прояснити те, що сталося, і спробувати рухатися вперед", - уточнив він, згадавши можливі "телефонні контакти" спочатку з президентом РФ Володимиром Путіним.

Переговори в Стамбулі - оцінка підсумків

Хоча сьогоднішня зустріч у Стамбулі не досягла великих успіхів у припиненні війни в Україні, вона являє собою символічну перемогу для президента РФ Володимира Путіна. Про це пише газета The Guardian.

Акцентується, що РФ відмовилася прийняти 30-денне припинення вогню, яке Україна та її європейські союзники вимагали як попередню умову для переговорів.

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