Тільки за виконання цих умов Путін готовий розглядати варіант припинення вогню.

Західні ЗМІ поширюють ймовірні вимоги, озвучені главою російської делегації Володимиром Мединським на переговорах з Україною в Стамбулі. Про це пише Clash Report.

Ці вимоги нібито включають:

Нейтральна Україна аналогічно моделі нейтралітету Австрії - жодних іноземних військ або зброї масового ураження на українській землі.

Відео дня

Відсутність репарацій - взаємна відмова від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків, завданих війною.

Права російськомовних - Україна повинна прийняти європейські стандарти з прав меншин і покласти край "націоналістичній пропаганді".

Визнання територій - Україна не повинна претендувати і висувати конституційні претензії Росії на Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та окупований Крим і не протидіяти в діях щодо їх міжнародного визнання.

Виведення ЗСУ з окупованих територій: українські війська мають залишити п'ять регіонів, на які претендує Росія.

Тільки за виконання цих умов, стверджують джерела Bloomberg, президент РФ Володимир Путін готовий розглядати варіант припинення вогню.

Варто зазначити, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що представники Росії під час переговорів у Туреччині озвучували речі, які для України неприпустимі. За його словами, представники України "спокійно" поставилися до їхніх слів. Що саме говорили росіяни - Тихий не розповів.

Переговори у Стамбулі - деталі

У Стамбулі відбулися перші за три роки прямі переговори Росії та України. Сторони анонсували обмін полоненими за формулою "1000 на 1000". І домовилися, як заявили в РФ, представити "бачення можливого майбутнього припинення вогню"

РФ під час переговорів пригрозила захопити Харківську і Сумську області, стверджують джерела The Economist. Мединський, за даними видання, заявив, що Росія "готова битися вічно".

Після переговорів Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер і Туск зателефонували Трампу. Президент США поки що ніяк не коментував підсумків зустрічі в Стамбулі.

Вас також можуть зацікавити новини: