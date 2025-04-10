О 10 ранку за Києвом у Стамбулі розпочалися переговори між представниками США і країни-агресора Росії щодо питання роботи посольств.

Делегації США і Росії продовжили свої "конструктивні" переговори з питань посольств під час зустрічі в Стамбулі. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, повідомляє CNN.

Там стверджують, що сторони "обмінялися нотами, щоб завершити досягнення домовленості про забезпечення стабільності дипломатичного банкінгу для двосторонніх місій Росії та США".

"Сполучені Штати знову висловили своє занепокоєння політикою Російської Федерації, яка забороняє наймання місцевого персоналу, що є основною перешкодою для підтримання стабільного і сталого рівня кадрового забезпечення посольства США в Москві", - наголошується в заяві.

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У лютому держсекретар Марко Рубіо заявив, що посольство США в Москві "ледь працює, оскільки йому відмовлено в доступі до банківської системи".

У липні 2021 року США довелося звільнити майже 200 місцевих співробітників через заходи російського уряду, що забороняють США утримувати, наймати або укладати контракти з російським або стороннім персоналом, за винятком співробітників служби безпеки.

Згідно зі звітом, обидві сторони "обговорили проведення повторної зустрічі з цих питань у найближчому майбутньому, якщо це необхідно, водночас дату, місце і представництво буде визначено пізніше".

Переговори США і РФ у Стамбулі

Другі за останній час російсько-американські переговори на рівні дипломатів у Стамбулі тривали п'ять із половиною годин. Зустріч проходила в закритому для журналістів форматі. Жодних спільних заяв за її підсумками зроблено не було.

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