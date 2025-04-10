Повідомляється, що на зустрічі обговорюватимуть нормалізацію роботи дипломатичних місій і питання про відновлення прямого авіасполучення.

У Стамбулі розпочався черговий раунд переговорів між делегаціями Росії та США. Про початок зустрічі повідомляють російські ЗМІ.

Переговори відбуваються в генконсульстві Росії в Стамбулі. Російську делегацію на консультаціях очолює посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв, а американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Зустріч відбувається в закритому форматі. За даними джерела ТАСС, консультації триватимуть кілька годин, але будуть коротшими за попередній раунд, який відбувся 24 березня в Ер-Ріяді і тривав понад 12 годин.

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Повідомляють, що на зустрічі обговорюватимуть нормалізацію роботи дипломатичних місій у Москві та Вашингтоні, а також повернення вилученої російської дипвласності та питання про відновлення прямого авіасполучення.

Раніше представниця держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що питання України "не входить до порядку денного" цих консультацій.

Як нагадує "Радіо Свобода", у США заморозили низку об'єктів, які використовували російські дипломати, зокрема консульства в Сан-Франциско і Сіетлі, торгпредства у Вашингтоні та Нью-Йорку, а також два об'єкти заміської нерухомості, які дипломати використовували для відпочинку. У Росії за наполяганням російської влади було закрито генконсульство США в Санкт-Петербурзі, а через брак персоналу через запроваджені обмеження США були змушені призупинити роботу консульств у Владивостоці та Єкатеринбурзі. У посольстві США в Москві фактично припинилася видача американських віз для громадян Росії.

Росія і США

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа сильно нервує через переговори Росії та США щодо Чорного моря. Зокрема, прибережні держави ЄС - Румунія та Болгарія - остерігаються будь-яких значних змін статус-кво в Чорному морі в рамках будь-якої ширшої потенційної угоди між Росією та США.

Водночас посол США в ООН Дороті Ши заявила, що Сполучені Штати Америки не терпітимуть несумлінні переговори про припинення війни або порушення зобов'язань щодо перемир'я в Україні.

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