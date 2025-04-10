Голова МЗС України проведе низку двосторонніх зустрічей з колегами з Африки, Близького Сходу та Європи на полях Анталійського дипломатичного форуму.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 10-12 квітня відвідає Турецьку Республіку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МЗС України.

Зокрема, глава МЗС України візьме участь в Анталійському дипломатичному форумі, який є одним з ключових політико-безпекових майданчиків у світі, на запрошення міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

У Сибіги на полях форуму запланована низка важливих двосторонніх зустрічей з колегами з Африки, Близького Сходу та Європи. Андрій Сибіга також візьме участь у панельній дискусії форуму "Європейська безпека на роздоріжжі".

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"Ключовими темами переговорів і виступів міністра стануть досягнення справедливого та стійкого миру для України, забезпечення свободи мореплавства у Чорному морі та посилення ролі України як гаранта продовольчої безпеки, розвиток відносин з країнами Африки та Близького Сходу та зміцнення українсько-турецького стратегічного партнерства", - сказано у повідомленні.

Глава МЗС України також проведе зустрічі з українськими громадами Анталії, діловими колами та посадовцями, приділить увагу просуванню проєктів публічної дипломатії під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Переговори Росії та США 10 квітня

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня у Стамбулі проходить зустріч американської і російської делегацій в закритому форматі. Вона є ще одним раундом контактів представників США і РФ. Попередня зустріч відбулася 24 березня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Сьогодні у Туреччині російську делегацію очолює посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв, а американську - заступник помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Соната Коултер. На зустрічі обговорюватимуть нормалізацію роботи дипломатичних місій у Москві та Вашингтоні, а також повернення вилученої російської дипвласності та питання про відновлення прямого авіасполучення.

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