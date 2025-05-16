Глава російської делегації на переговорах з Україною в Стамбулі Володимир Мединський побічно підтвердив, що погрожував українським переговірникам десятиліттями безперервної війни.
Так, Мединський дав інтерв'ю російським пропагандистам, у якому показав папку з документами - їх він, за його ж словами, використовував під час зустрічі з українцями.
"Цитували, нагадували", - сказав він.
Посилаючись на ці документи, Мединський прочитав історичну лекцію про російські війни минулих століть, зокрема про Північну війну зі Швецією 1700-1721 років.
При цьому Мединський навів кілька цитат, приписуваних різним історичним особистостям. Російське опозиційне видання "Важные истории" звернуло увагу, що деякі з цих цитат є фейковими.
"Як говорив Наполеон, війна і переговори ведуться одночасно", - сказав Мединський, пояснюючи небажання Кремля укладати тимчасове перемир'я.
Звідки він узяв ці слова - не зрозуміло. У жодних історичних документах такої цитати Наполеона не зафіксовано.
Крім того, аргументуючи вимоги Москви передати їй українські території, Мединський послався на німецького канцлера часів об'єднання Німеччини в другій половині XIX століття Отто фон Бісмарка.
"Він [Бісмарк] завжди говорив: "Ніколи не намагайтеся обдурити росіян і що-небудь у них вкрасти, тому що мине час, і рано чи пізно росіяни завжди приходять за своїм". Ось це "росіяни завжди приходять за своїм", мені здається, дуже важливий урок історії", - сказав Мединський.
Джерело цієї цитати також невідоме. Подібних висловів Бісмарка не існує у відкритих джерелах німецькою мовою. Примітно, що справжність цієї цитати спростовує навіть сайт Російського військово-історичного товариства, яке створив і очолює сам же Мединський.
Мединський погрожував українській делегації вічною війною
Як писав УНІАН, раніше британський журналіст Олівер Керролл, посилаючись на власні джерела, повідомив, що на сьогоднішніх переговорах у Стамбулі росіяни вимагали віддати їм усі території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей тільки заради припинення вогню. Крім того, росіяни начебто погрожували захопленням ще двох областей - Харківської та Сумської.
Керролл також навів слова, нібито сказані на переговорах Мединським: "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три - скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати? Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно".