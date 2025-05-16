Він сказав, що Росія готова воювати "вічно".

На переговорах в Туреччині російська делегація погрожувала Україні, що зможе окупувати Харківську та Сумську області.

Про це у мікроблозі X написав кореспондент The Economist Олівер Керролл, посилаючись на власні джерела. Так, російською умовою для припинення вогню є повний вихід українських військ з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей:

"Росія заявила, що погодиться на припинення вогню тільки якщо Україна піде з чотирьох "анексованих" областей, які вона навіть не повністю контролює. Москва також погрожувала захопити ще дві: Харківську та Сумську".

Керролл навів слова очільника російської делегації, радника кремлівського правителя Путіна Володимира Мединського: "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три - скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Як довго ви готові воювати?".

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Також йому приписують слова про те, що Росія готова воювати вічно. "Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно", - сказав Мединський.

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