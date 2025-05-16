З ранку пʼятниці росіяни чекатимуть на представників України, заявив Мединський.

Очільник російської делегації, яку диктатор Володимир Путін відправив на переговори в Стамбулі, Володимир Мединський заявив, що з 10 ранку 16 травня представники РФ чекатимуть на делегацію України.

"Делегація прибула сьогодні за дорученням президента до Стамбула для проведення прямих двосторонніх – без попередніх умов – переговорів з Україною", – заявив Мединський.

Він додав, що представники РФ уже провели "дуже плідну" зустріч з очільником Міністерства закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

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"Пояснили нашу позицію. Завтра з ранку – буквально, з 10 ранку – ми будемо чекати українську сторону, яка має прибути на зустріч. Ми готові до роботи", – додав глава російської делегації.

Переговори в Стамбулі

Переговори між РФ та Україною в Туреччині мали відбутися 15 травня. Президент України Володимир Зеленський полетів туди і чекав на появу Путіна, проте російський диктатор на зустріч не наважився. Ба більше, склад російської делегації виявився слабшим за той, який Москва відправляла на перемовини зі США в Саудівській Аравії.

Так, делегацію РФ очолив помічник Путіна Володимир Мединський. До того ж, серед представників країни-агресорки немає жодного міністра.

ЗМІ повідомляли, що на переговори від України мають вирушити очільник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

15 травня президент Зеленський затвердив склад делегації, і він відрізняється від того, про який казали в ЗМІ. Очолить делегацію Рустем Умєров.

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