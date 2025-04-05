Макрон може стати головним лідером Європи на переговорах з Путіним, - The Telegraph

Джерело у Єлисейському палаці підтвердило, що це може статися, "коли прийде час".

Президент Франції Еммануель Макрон може стати головним європейським лідером у процесі переговорів з правителем Росії Володимиром Путіним щодо миру в Україні, пише The Telegraph.

Деякі країни з "коаліції охочих" наполягають на тому, щоб Макрон очолив процес взаємодії з Росією в рамках зусиль з підтримки Києва.

Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який очолює "коаліцію охочих" з метою досягти угоди про припинення вогню в Україні, назвали найбільш ймовірними співрозмовниками з Москвою.

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Видання зазначає, що Стармер не планує вести переговори з Путіним у рамках зусиль Британії щодо підтримки оборони України. Водночас джерело в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон може взяти на себе цю роль, "коли прийде час".

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, вчора у Києві відбулася зустріч представників Франції, Великої Британії та України з питання розміщення військового контингенту.

За даними ЗМІ, зустріч відбулася на рівні начальників військових штабів. Із французької сторони делегацію очолив генерал Тьєррі Буркхардт, із британської - адмірал Ентоні Радакін.

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