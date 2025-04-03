Наразі країни ЄС обговорюють відповідь на запровадження мит.

Президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на запровадження нових мит закликав компанії призупинити інвестиції в Сполучені Штати Америки.

Французький лідер повідомив, що Париж разом із Європейською комісією обговорюють шляхи протистояння тарифами, які запровадив американський президент Дональд Трамп. Як передає Financial Times, вони розглядають різні варіанти, не виключаючи нічого.

Макрон закликав представників бізнесу залишатися єдиними та рішучими, а не укладати разові угоди чи оголошувати про інвестиції, щоб домовитися зі Штатами про винятки:

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"Яким би було послання від великих європейських гравців, які інвестують мільярди євро в американську економіку в той час, коли вони б'ють по нас? Нам потрібна солідарність".

Трамп запровадив нові мита

​Як повідомляв УНІАН, 2 квітня президент Сполучених Штатів Америки оголосив про запровадження нових мит на імпортні товари з різних країн, аргументуючи це необхідністю захисту американської промисловості та робочих місць.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила про можливі серйозні наслідки для глобальної економіки. ЄС розглядає можливість введення відповідних заходів, включаючи мита на американські товари.

Варто зазначити, що фінансові ринки відреагували на оголошення різким падінням основних індексів.

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