Французький президент зауважив, що припинив контакти з диктатором після воєнних злочинів РФ в Україні.

Зараз є вагома причина для відновлення контактів і переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Таку заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, який зараз перебуває із візитом у Вашингтоні.

"Я припинив контакти з Путіним після Бучі і воєнних злочинів РФ. Зараз у США нова адміністраця, а значить – новий контекст. Є вагома причина для відновлення контактів із президентом Путіним", – сказав французький лідер, коментуючи переговори Трампа і Путіна.

Проте він нагадав, що світові лідери вже мали досвід перемовин з Росією. В 2014-му році також велися мирні перемовини з Путіним.

Відео дня

"Але через брак гарантій – зокрема, гарантій безпеки – Путін порушив цей мир", – акцентував Макрон.

Водночас він зазначив, що якщо в разі укладання мирної угоди Росія її порушить, то вона матиме справу з усіма країнами, які брали участь у перемовинах. Президент Франції також додав, що багато країн в ЄС і поза блоком готові відправити війська в Україну у якості гарантії після підписання мирної угоди.

Макрон про мирні переговори

Французький лідер повідомив, що за останні дні він мав переговори з близько 30 європейськими лідерами та союзниками. За його словами будь-яка мирна угода для завершення війни в Україні має базуватися на кількох принципах, головний з яких – збереження суверенітету України:

"Цей мир не повинен означати капітуляцію України".

Макрон також зауважив, що потенційна мирна угода не може бути "просто припиненням вогню без гарантій". Він наголосив, що така угода повинна забезпечити збереження українського суверенітету. Для цього, на його думку, Україні треба дати можливість вести переговори з іншими сторонами щодо питань, які її стосуються.

"Україна – це країна, за яку ми несемо відповідальність, аби забезпечити її безпеку та стабільність, а також стабільність усього регіону", – констатував Еммануель Макрон.

Переговори з Путіним

Політика Трампа у перший місяць президентства сильно контрастує з тим, як діяла адміністрація Джо Байдена. Якщо раніше США дотримувалися курсу ізоляції РФ, то команда Трампа вже проводила зустріч із російською делегацією.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що проводить "серйозні" переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Примітно, що лідери країн обговорюють не тільки завершення війни РФ проти України, а й економічну співпрацю.

Йдеться, зокрема, про "великі економічні угоди, які планується укласти між США та Росією". Переговори, за словами Трампа, йдуть "дуже успішно".

Вас також можуть зацікавити новини: