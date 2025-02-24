ВІн каже, що не вживає такі слова легковажно.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовився називати кремлівського правителя Путіна диктатором, попри те, що раніше назвав президента України Володимира Зеленського таким же словом.

Під час пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном журналіст запитав у американського лідера, чи може він охарактеризувати Володимира Путіна як диктатора. У відповідь Трамп сказав, що не використовує такі слова легковажно:

"Я не вживаю ці слова легковажно. Я думаю, що ми подивимося, як це все вийде. Подивимося, що станеться".

Трамп критикує Зеленського

Як відомо, після переговорів між США та Росією американський президент зробив низку критичних зауважень на адресу президента України. Він назвав його "диктатором без виборів" та звинуватив у затягуванні війни.

Відео дня

У відповідь на звинувачення Трампа, Зеленський підкреслив, що вибори в Україні проведуть вже після скасування воєнного стану.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та інші європейські лідери висловили підтримку Зеленському, наголошуючи на важливості протистояння російській агресії.

Також заяви Трампа критикували у Сполучених Штатах Америки. Сенатор-демократ Джек Рід вважає тактику Трампа фактичною капітуляцією перед росіянами.

Вас також можуть зацікавити новини: