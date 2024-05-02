Пєсков заявив, що вони не сприймають його всерйоз.

У Кремлі назвали "Глобальний саміт миру", який пройде 15-16 червня у Швейцарії, не налаштованою на результат ініціативою.

Заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова цитують російські пропагандистські ЗМІ. За його словами, без участі Росії жодних серйозних очікувань від цього саміту бути не може, а в Москві взагалі "не розуміють, що це за віха".

"Про яку серйозну конференцію із серйозними очікуваннями, якусь результативність можна говорити без участі Росії. Це абсолютно неможливо", - сказав він. Відео дня

Саміт миру у Швейцарії: що відомо

Нагадаємо, восени 2022 року президент України Володимир Зеленський представив "формулу миру" для закінчення війни. До неї увійшли:

1. радіаційна та ядерна безпека;

2. продовольча безпека;

3. енергетична безпека;

4. звільнення всіх полонених і депортованих;

5. відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

6. виведення військ ПФ і припинення бойових дій;

7. трибунал для винних і компенсація збитків;

8. протидія екоциду;

9. гарантії безпеки для України;

10. фіксація закінчення війни.

Глобальний саміт миру готують Україна і Швейцарія, він відбудеться вже 15-16 червня. Очікується, що в ньому візьме участь 160 делегацій різних країн.

У Швейцарії повідомили, що "на даному етапі" Росію не запрошували, проте вона має бути залучена до обговорення.

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