У Кремлі назвали "Глобальний саміт миру", який пройде 15-16 червня у Швейцарії, не налаштованою на результат ініціативою.
Заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова цитують російські пропагандистські ЗМІ. За його словами, без участі Росії жодних серйозних очікувань від цього саміту бути не може, а в Москві взагалі "не розуміють, що це за віха".
"Про яку серйозну конференцію із серйозними очікуваннями, якусь результативність можна говорити без участі Росії. Це абсолютно неможливо", - сказав він.Відео дня
Саміт миру у Швейцарії: що відомо
Нагадаємо, восени 2022 року президент України Володимир Зеленський представив "формулу миру" для закінчення війни. До неї увійшли:
1. радіаційна та ядерна безпека;
2. продовольча безпека;
3. енергетична безпека;
4. звільнення всіх полонених і депортованих;
5. відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
6. виведення військ ПФ і припинення бойових дій;
7. трибунал для винних і компенсація збитків;
8. протидія екоциду;
9. гарантії безпеки для України;
10. фіксація закінчення війни.
Глобальний саміт миру готують Україна і Швейцарія, він відбудеться вже 15-16 червня. Очікується, що в ньому візьме участь 160 делегацій різних країн.
У Швейцарії повідомили, що "на даному етапі" Росію не запрошували, проте вона має бути залучена до обговорення.