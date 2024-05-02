Очільник МЗС України сказав, коли РФ може стати учасником переговорного процесу щодо миру.

Мирні переговори на Глобальному саміті миру заплановано без участі РФ, оскільки немає сенсу залучати зараз до перемовин державу-агресор, бо від неї не можна домогтися сумлінних дій.

Є лише два способи, завдяки яким владу РФ можна привести до ситуації, щоб вона діяла сумлінно: "перший - це успіх на полі бою, а другий - створення коаліції країн, які поділяють одні й ті самі принципи та підходи", розповів очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба Foreign Policy.

"Ми знаємо, що немає сенсу садити Росію за стіл переговорів, якщо ви не можете домогтися від неї сумлінних дій… мета цього саміту - об'єднати країни, що розділяють принципи і підходи, на основі яких вони будуватимуть подальші дії", - зазначив міністр.

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За словами очільника МЗС України, російська сторона може стати учасником мирних переговорів лише після Глобального саміту миру. Кулеба підкреслив, що край війні не можна покласти без участі обох сторін протистояння.

У центрі уваги мирні переговори - з РФ Україна не хоче мати справу з кількох причин

На початку повномасштабного вторгнення українська та російська сторони проводили переговори, однак влада РФ навіть не захотіла під час перемовин встановлювати режим припинення вогню. Згодом російська влада "визнала своїми" захоплені території материкової частини України й не хотіла обговорювати їхню подальшу долю.

Влада України вирішила, що не вестиме переговори з представниками путінського режиму, а силою звільнятиме всі свої землі, які окупували загарбники.

15-16 червня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру, який організовано за ініціативою Києва. Президент Володимир Зеленський говорив, що РФ хоче зірвати цей захід.

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