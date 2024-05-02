У Швейцарії вважають, що Росія має бути залучена до переговорного процесу щодо завершення війни.

Уряд Швейцарії заявив, що "на даному етапі" Росії немає серед 160 запрошених делегацій до участі в переговорах, які відбудуться у середині червня з метою сприяння встановлення миру у війні між Росією і Україною на Саміті миру.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву швейцарського уряду. Водночас, як відзначається у заяві, "Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу". В її тексті йдеться:

"Мирний процес без Росії неможливий". Відео дня

При цьому у швейцарському уряді повідомили, що завжди демонстрували відкритість до запрошення Росії, але відзначили, що Москва неодноразово підкреслювала, що не зацікавлена в участі у першому саміті.

Саміт миру для України - чого чекати

15–16 червня на виконання січневої домовленості між президентом України Володимиром Зеленським і президенткою Швейцарії Віолою Амхерд відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем проведення Саміту обрали Бюргеншток, розташований неподалік швейцарського міста Люцерн.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Росія має конкретний план, як зірвати Глобальний саміт миру. Росія прагне зменшити кількість учасників саміту і діяти так, аби миру не було ще довше.

Зеленський наголошував, що на Саміті буде розроблена детальна карта щодо закінчення війни з погляду справедливого миру. Потім цей документ буде опрацьований на технічному рівні. На першому саміті мають вирішити, як змусити Росію рухатись до справедливого миру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що мирні переговори на Глобальному саміті миру заплановано без участі РФ, оскільки немає сенсу залучати зараз до перемовин державу-агресор, бо від неї не можна домогтися сумлінних дій. За його словами, російська сторона може стати учасником мирних переговорів лише після Глобального саміту миру.

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