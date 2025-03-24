Загалом США сподіваються досягти широкого припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів.

Делегація США на зустрічі з російськими офіційними особами домагатиметься прогресу в питанні припинення вогню в Чорному морі та ширшого припинення насильства в Україні.

Як пише Reuters із посиланням на джерело, знайоме із ситуацією, на сьогоднішніх переговорах американську сторону очолить Ендрю Пік, старший директор Ради нацбезпеки Білого дому, і Майкл Антон, високопоставлений чиновник Держдепартаменту.

"Вони зустрілися з українцями в неділю ввечері і планують зустрітися з росіянами в понеділок", - написало видання.

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У Білому домі анонсували, що метою переговорів є досягнення припинення вогню в Чорному морі для відновлення вільного судноплавства.

Reuters додав, що США сподіваються досягти широкого припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів, маючи намір укласти угоду про перемир'я до 20 квітня.

РФ представлятимуть Григорій Карасін, колишній дипломат, який наразі є головою комітету ради федерації у закордонних справах, і Сергій Бєседа, радник директора федеральної служби безпеки.

Як зазначив Bild, на ці переговори Путін відправив не міністра закордонних справ, а розвідника Сергія Бесіду, колишнього шефа П'ятої служби ФСБ. Саме він відповідав за підготовку нападу на Україну – і повністю провалився. Розмова запевняла Путіна, що опір в Україні буде мінімальним, і РФ візьме країну за лічені дні.

Переговори про припинення війни в Україні

Після вступу на посаду президента Дональд Трамп ініціював переговорний процес щодо закінчення війни в Україні, розпочавши двосторонні переговори з Кремлем і зупинивши військову допомогу Україні, зажадавши від неї вжиття заходів щодо припинення війни.

Спецпредставник США Стів Віткофф, який зустрівся з Путіним у Москві на початку березня, досі стверджує, що володар Кремля хоче миру. "Я відчуваю, що він хоче миру", - каже Віткофф про Путіна.

При тому, що Україна беззастережно погодилася на запропоноване Трампом 30-денне перемир'я, а Путін, який у принципі не проти такого розкладу, натомість зажадав виконати низку своїх умов. Тому угода не дотягує до ширшого значення, до якого прагнули США.

Незважаючи на всю дипломатичну активність, РФ і Україна повідомляють про триваючі удари, в той час як російські війська також продовжують повільно просуватися на Донбасі.

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