За словами Майкла Волца, після переговорів спостерігається "обережний оптимізм".

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним та повертається до Америки. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц в ефірі Fox News.

За його словами, адміністрація Трампа має "обережний оптимізм" після останньої зустрічі з українськими представниками у Джидді (Саудівська Аравія) та заяви Путіна щодо умов завершення бойових дій. Волц додав, що Трамп ухвалить подальші рішення після того, як Віткофф розповість йому про результати перемовин у Росії.

"Я розмовляв зі своїм колегою, спецпосланцем Віткоффом, який побував там (у Москві), і він везе нам оцінки, згідно з якими президент Трамп ухвалить рішення про подальші кроки. Звісно, обидві сторони мають свої вимоги, і звісно, обидві сторони повинні будуть піти на якісь компроміси", - зауважив радник.

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Також Волц наголосив, що не планує нічого оголошувати або обговорювати на національному телебаченні, аби не випереджати Дональда Трампа.

Переговори США та Росії - що відомо

Як писав УНІАН, 13 березня прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що представники США вже летять на переговори до Росії. За його словами, відповідні контакти між сторонами вже заплановано.

Також повідомлялось, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц провів телефонну розмову з російським колегою щодо припинення вогню в Україні.

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