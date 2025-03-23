Трамп: Мирний процес 'під контролем', тільки я можу зупинити Путіна

Він заявив, що його "хороші" відносини з Путіним і Зеленським є основою переговорного процесу щодо встановлення миру.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля зі стримування подальшої ескалації війни між Росією та Україною перебувають "під контролем". Про це він сказав в інтерв’ю Outkick, пише Bloomberg.

Трамп підкреслив, що його "хороші" відносини з правителем Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським,є ключовими для переговорів щодо припинення бойових дій.

"Було б чудово мати можливість це зупинити. Скажу так, ніхто інший не зміг би. Ніхто. Нуль", - сказав Трамп.

Відео дня

Під час телефонної розмови 18 березня Путін повідомив, що готовий обмежити атаки на енергетичну інфраструктуру України як перший крок, однак не погодився на повне припинення вогню, чого наполягають США. Наступного дня Зеленський під час розмови з Трампом погодився на взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах.

Трамп зазначив, що "дуже добре" знає Путіна.

"Путін нікуди не вторгся, коли я був президентом. Він забрав Крим, і він забрав Грузію, коли президентом був Буш, коли президентом був Обама, і він намагається забрати все... Я не думаю, що в світі є хтось, хто міг би зупинити його, крім мене, і я думаю, я сподіваюся, що я зможу його зупинити", - сказав Трамп.

Мирні переговори - чого очікувати від зустрічі в Джидді

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що 24 березня в Саудівській Аравії відбудуться зустрічі делегацій США, України та Росії: "Я так розумію, структура така, що буде зустріч України з Америкою, а потім - Америки з Росією. Або це будуть паралельні такі зустрічі в одній країні на одну тематику".

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що нова зустріч з американцями буде не політична, а технічна:

"Це зустріч, на якій мають визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які сьогодні є на столі переговорів".

Вас також можуть зацікавити новини: