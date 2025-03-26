В обмін на спокій у Чорному морі РФ традиційно викотила низку своїх умов. Цього разу вони стосуються зняття частини санкцій.

Адміністрація президента США розглядає висунуті Росією вимоги в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп. "Є п'ять або шість умов і ми розглядаємо їх усі", - сказав він журналістам у Білому домі, пише Бі-бі-сі.

Нагадаємо, за підсумками переговорів у Саудівській Аравії США домовилися з РФ і Україною про припинення вогню в Чорному морі та забезпечення безпечного судноплавства.

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Однак РФ почала перечити і заявила, що пункт про безпеку судноплавства набуде чинності тільки тоді, коли буде знято частину антиросійських санкцій. Зокрема, у російського диктатора Путіна вимагають зняти санкції з Россільгоспбанку і компаній-виробників та експортерів добрив, скасувати обмеження на обслуговування в портах російських торговельних суден, а також зняти заборону на постачання до РФ сільгосптехніки і товарів для виробництва продовольства і добрив.

Переговори в Саудівській Аравії

Перед другим раундом переговорів у Саудівській Аравії американська сторона висунула ідею про припинення вогню в Чорному морі з метою забезпечення безпечного судноплавства. Цю ідею обговорювали в неділю з українцями і в понеділок - з росіянами. Після цього США і Україна провели ще один раунд переговорів. За їхніми підсумками вчора ввечері міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що сторони домовилися забезпечити безпечне судноплавство в Чорному морі, а також впровадити домовленості президентів про повну заборону ударів по енергетичній інфраструктурі України і Росії.

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