Міністр зазначив, що зустріч була "логічним продовженням успішних консультацій з США у Джидді".

На переговорах між Україною та Сполученими Штатами Америки в Ер-Ріяді сторони домовилися забезпечити безпечне судноплавство у Чорному морі, а також впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, який брав участь у переговорах.

Він зазначив, що "двосторонні технічні консультації в Ріяді" були зосереджені "на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні наших полонених та дітей". За його словами, ця зустріч – "логічне продовження успішних консультацій з США у Джидді".

Він перелічив ключові результати, яких вдалося досягти під час переговорів.

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По-перше, як зазначив міністр, "усі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі". При цьому він вказав на принциповий момент для України.

"Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист", - підкреслив Умєров.

По-друге, зазначив він, "усі сторони домовились впровадити домовленості президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії".

Третій результат переговорів – те, що "всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей".

Крім того, за словами міністра, "всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру".

Умєров повідомив, що "США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей".

"Для ефективного впровадження домовленостей важливо проведення якомога скоріше додаткових технічних консультацій для узгодження всіх деталей та технічних аспектів реалізації, моніторингу та контролю домовленостей", - додав він.

Переговори в Ер-Ріяді: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, 23, 24 і 25 березня у Саудівській Аравії США проводили переговори з Україною і РФ. У Білому домі заявили, що США і Росія домовилися про безпечне судноплавство у Чорному морі і про заходи, які забороняють удари по енергетичній інфраструктурі РФ та України. Також Вашингтон пообіцяв допомогти РФ відновити доступ до світових ринків для експорту сільськогосподарської продукції і добрив.

Тим часом The Telegraph назвало переговори США та РФ "процедурним болотом, а не дипломатичним проривом", адже завдання російської делегації у Саудівській Аравії - затягувати переговори щодо війни якомога довше. Видання аргументує думку тим, що російська сторона доволі стримано прокоментувала останній раунд переговорів зі США.

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