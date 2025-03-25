Путін хоче ширшої угоди зі США перед припиненням вогню в Україні, - NYT

Москва розглядає наполягання Трампа на припиненні вогню в Україні як економічну та геополітичну можливість, воєнні цілі залишаються незмінними.

Росія може отримати значні вигоди від США, навіть без угоди щодо миру в Україні, пише The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявляє, що його головна мета – "якнайшвидше зупинити "марш смерті" в Україні". Однак для Володимира Путіна переговори про припинення вогню з Трампом є частиною масштабнішого плану.

Два окремі процеси

Російські та американські чиновники зустрілися в Саудівській Аравії, щоб обговорити технічні деталі можливого часткового припинення вогню, яке передбачає зупинку атак на енергетичні об'єкти та судноплавство в Чорному морі. Хоча Україна висловлює готовність до повного перемир'я, Кремль прагне отримати значні поступки перед будь-якими серйозними кроками.

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Кремль, схоже, використовує бажання Трампа досягти угоди, щоб отримати максимальні вигоди, зволікаючи з переговорами. З погляду Москви, покращення відносин із Вашингтоном не лише приносить економічну вигоду, а й зміцнює геополітичні позиції країни, навіть якщо бойові дії в Україні тривають.

Коментарі високопоставлених російських чиновників на конференції з безпеки в Нью-Делі свідчать про те, що Кремль розглядає переговори щодо України та відносини з США як два окремі процеси. Путін продовжує прагнути досягнення стратегічних цілей в Україні, але водночас зацікавлений у використанні ініціатив Трампа для нормалізації зв'язків із Вашингтоном.

В'ячеслав Ніконов, заступник голови комітету із закордонних справ Держдуми, зазначив, що Трамп і Путін формують "двосторонній порядок денний", який "не пов’язаний з Україною".

"Україна йде своїм курсом. Наступ триває. Але я думаю, що для Путіна відносини з Америкою важливіші, ніж конкретно питання України", - сказав Ніконов.

"Трамп любить швидкі угоди"

Москва розраховує отримати економічні переваги від взаємодії з Трампом, зокрема доступ до запасних частин для літаків Boeing, а також ширші геополітичні здобутки, такі як скорочення присутності НАТО в Європі. Водночас залишається незрозумілим, чи використає Трамп ці очікування як важіль для укладання вигіднішої угоди для України або чи він втратить терпіння до Путіна.

"Трамп любить швидкі угоди. Якщо він побачить, що є великі труднощі, він може розчаруватися і відкинути цю проблему", - зазначив Олександр Динькін, експерт з міжнародних відносин і радник МЗС Росії.

Путін докладає зусиль, щоб утримати інтерес Трампа. Під час зустрічі з представником Білого дому Стівом Віткоффом у Москві цього місяця Путін передав йому "гарний портрет президента Трампа", виконаний російським художником. "Це був такий чудовий момент", – сказав Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону.

У питанні України Путін не демонструє готовності відступити від ключових вимог: гарантій, що Україна не вступить до НАТО, ослаблення західного альянсу в Східній Європі, обмеження українських військових можливостей і збереження впливу на внутрішню політику країни.

Кремль хоче ширшої угоди

Директор Інституту світової економіки та міжнародних відносин у Москві Федір Войтоловський вважає, що перед припиненням вогню Росія шукатиме "дорожню карту" для більш масштабної угоди. Він також заявив, що Росія може погодитися на миротворчі сили ООН в Україні, якщо в їхньому складі не буде військових із країн НАТО.

"Для Росії довгострокова перспектива цінніша за тактичне припинення вогню. Ми можемо вийти з моделлю, яка дозволить Росії та Сполученим Штатам, а також Росії та НАТО співіснувати, не втручаючись у сфери інтересів одне одного", - сказав він.

Росія робить ставку на бізнес-підхід Трампа у переговорах. Войтоловський наголошує, що широка угода щодо України є необхідною передумовою для співпраці США і Росії. На його думку, Трамп як бізнесмен розуміє, що російські активи зараз недооцінені.

Динькін припускає, що Кремль може виключити США зі списку "недружніх країн", що створить сприятливі умови для американського бізнесу в Росії. Особливо це стосується авіаційного сектору, де російські авіакомпанії стикаються з проблемами обслуговування американських літаків. Він зазначає, що США можуть дозволити експорт запасних частин для літаків і відновити прямі рейси до Москви, а Росія – надати американським авіакомпаніям право на транзитні польоти над Сибіром, що було скасовано у 2022 році.

Декан факультету міжнародних відносин Вищої школи економіки в Москві Анастасія Ліхачова вважає малоймовірним, що Трамп швидко послабить санкції. Проте вона припускає, що нормалізація відносин може призвести до м'якшого підходу до їх застосування, що полегшить роботу російських компаній у світі. "Такий детокс, - сказала вона, - може бути корисним і розширить наше меню можливостей".

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в Ер-Ріяді відбулися переговори українських та американських делегацій. Після них міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що діалог був ефективним.

Після переговорів представників США і РФ, які вчора тривали цілий день, стало відомо, що українська делегація залишиться в Саудівській Аравії ще на один день, щоб зустрітися з американськими колегами.

За даними ЗМІ, переговори представників США та РФ, які були зосереджені на спробах досягти угоди про припинення вогню в Чорному морі, були представлені Вашингтоном як крок у зусиллях президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

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