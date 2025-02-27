Пєсков заявив. що ці території є "невід'ємною частиною Росії".

Росія не збирається обговорювати статус окупованих українських територій, які вже записала у свою конституцію. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

"Території, які стали суб'єктами федерації і записані в Конституції нашої країни, є невід'ємною частиною Росії, це абсолютно незаперечний і необговорюваний факт", - заявив він.

Коментуючи зустріч російських і американських дипломатів, яка відбулася в Стамбулі, Пєсков зазначив, що ніхто не очікує легких і швидких рішень у відносинах Росії та США.

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Водночас, заявив він, позиція президента США Дональда Трампа не ускладнить переговори між РФ і США, він "говорить сам і готовий слухати інших" - це відрізняє нинішню адміністрацію від попередньої.

Пєсков також сказав, що у Росії і США "широке поле для співпраці", але предметних розмов поки немає.

Плани Росії на окуповані території

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що армія РФ не зупиниться на нинішній лінії зіткнення і має намір захопити всю територію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, оскільки РФ вважає їх "своїми".

Також ЗМІ повідомляли, що російські чиновники запропонували США частку корисних копалин з окупованих територій України.

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