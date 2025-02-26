Адміністрація Трампа не виключає угоду з Росією щодо рідкоземельних мінералів, але поки що не ухвалила остаточного рішення.

Російські чиновники запропонували укласти угоду, яка дала б змогу США отримувати прибуток із видобутку критично важливих мінералів і металів, які перебувають під контролем Москви.

Як пише NBC News, згідно з інформацією двох американських чиновників, знайомих із розвідданими, а також ще одного обізнаного джерела, Росія запропонувала адміністрації Трампа можливу угоду, в рамках якої США отримали б частку в рідкоземельних мінералах та інших цінних металах, що видобуваються на територіях України, контрольованих російською армією.

За словами американських чиновників, представники президента Росії Володимира Путіна минулого тижня озвучили цю ідею під час зустрічі з представниками адміністрації Трампа в Саудівській Аравії.

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Серед запропонованих Росією варіантів, які могли б надати США доступ до корисних копалин, розглядали Донецьку та Запорізьку області, які Москва незаконно оголосила анексованими 2022 року.

Зазначається, що адміністрація Трампа поки що не взяла на себе зобов'язань щодо укладення угоди з Росією про рідкісноземельні мінерали, але й не відкинула такої можливості. Колишній американський дипломат, знайомий із ситуацією в регіоні, заявив:

"Трамп - людина угод, і Путін, розуміючи це, запропонував цей хід у відповідь".

Він додав, що російська сторона явно бачить інтерес Трампа до природних ресурсів України, а також коливання Зеленського.

Заяви Путіна про видобуток корисних копалин

Раніше Путін заявив, щовідкритий для надання США доступу до рідкоземельних мінералів як на окупованих Росією територіях України, так і в самій Росії.

Коментуючи переговори США з Україною про можливу угоду щодо розподілу доходів від видобутку корисних копалин, Путін зазначив, що такий договір не викликає в нього занепокоєння, оскільки "в Росії значно більше таких ресурсів, ніж в України".

Пізніше Трамп заявив, що угода з Росією щодо видобутку мінералів на українських територіях, контрольованих Москвою, "може відбутися", але не уточнив, чи обговорював він цю можливість із Путіним.

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