Глава МЗС РФ звинуватив Європу в небажанні врегулювати "конфлікт" в Україні.

Російська Федерація має намір захопити всю територію Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, оскільки вважає їх "своїми". Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що армія РФ не зупиниться на нинішній лінії зіткнення. Зокрема, він зробив сьогодні кілька заяв щодо повномасштабної війни, яку РФ розв'язала проти України в лютому 2024 року.

Як пишуть росЗМІ, за словами Лаврова, РФ узагалі не розглядає жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців на території України, і Кремль про це "ніхто не питав".

Також окупанти не збираються зупиняти бойові дії по існуючій зараз лінії зіткнення. Цю заяву Лавров аргументував "конституцією" РФ, і наявністю якихось жителів України, яким нібито забороняють "зберігати традиції предків".

"Дехто каже: "Ну, добре, давайте залишимо лінію зіткнення - ось це - російська, а це - українська". По-перше, такого не буде - у нас є Конституція, заснована на волевиявленні людей. По-друге, те, що залишиться від України, теж має бути звільнене від "расистських законів". Там теж люди залишаються, яким зручніше навіть розмовляти російською і які хочуть зберегти традиції своїх предків", - сказав міністр.

Лавров уточнив, що пропозиція кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо корисних копалин, зроблена іноземним інвесторам у контексті з їхнім видобутком, стосується всієї території, яку Росія вважає своєю.

"Коли президент або інший представник російського керівництва запрошує закордонних інвесторів до участі в проєктах на території Росії, він має на увазі, зрозуміло, всю територію РФ відповідно з її Конституцією", - зауважив Лавров.

При цьому він стверджує, що це Європа намагається "відкрито підірвати" врегулювання ситуації в Україні, і Москва не піде на домовленості, які передбачають продовження військової допомоги для України.

"Європа тут же намагається цю тенденцію підірвати, оголошує про нові великі пакети військової допомоги Києву. Нацьковує його на продовження бойових дій, прямо заявляє, як це зробила, по-моєму, прем'єр-міністр Данії, що в цій ситуації для України мир гірший за війну. Тому роль Європи в роздмухуванні криз і репутація Європи на цьому терені, які вона заслужила за довгі століття розвитку людства, цілком залишаються в тому ж стані", - заявив російський дипломат.

Крім того, він висловився щодо того, що Європа нібито демонструє менталітет "або-або".

"Європейці намагалися висувати вимоги такого роду, що будь-яке послаблення в санкційному режимі повинно припускати викидання Росії із Сирійської Арабської Республіки. Це той самий менталітет, який Європу відрізняв останнім часом - "або з нами, або проти нас". Так було у випадку з підготовкою ґрунту для того, щоб відірвати Україну від Росії, так було в багатьох інших ситуаціях", - заявив Лавров.

Він наголошує на тому, що в проблемах винна не РФ, а нібито європейський менталітет "згубно позначається на будь-яких процесах".

Нагадаємо, російський лідер Володимир Путін 2022 року підписав конституційні закони про входження до складу РФ чотирьох частково окупованих українських регіонів. На підставі цих законів до Конституції РФ як суб'єктів внесли Херсонську і Запорізьку області, а також Луганську і Донецьку "народні республіки" (ЛНР і ДНР).

Останні заяви Лаврова

Сьогодні, 26 лютого, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав місце і дату нової зустрічі з представниками США. За його словами, вона запланована 27 лютого у Стамбулі.

Він додав, що зустріч буде присвячена усуненню перешкод роботи дипломатичних представництв США і Росії. При цьому, як повідомляє російське інформагентство ТАСС, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан підтвердив готовність його країни "організувати мирні переговори сторін конфлікту в Україні".

Також раніше Лавров похвалив президента США Дональда Трампа за те, що він звинуватив у війні Україну і НАТО. Він запевнив, що Росія не зробила нічого, аби зруйнувати свої відносини з країнами Заходу.

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