Як пишуть світові ЗМІ, європейці буквально приголомшені заявами американського президента.

Європейська влада очікує, що президент США Дональд Трамп скаже їй, що вона повинна заплатити за відновлення України і розмістити там війська для підтримки мирного договору, в досягненні якого вона брати участі не будуть.

Про це виданню Financial Times (FT) розповіла низка високопоставлених європейських чиновників. Видання зазначило, що європейські чиновники не можуть оговтатися через виключення з мирних переговорів з РФ і США щодо України. Також вони побоюються, що їм доведеться витрачатися на післявоєнну безпеку і відновлення України.

FT нагадало, що Трамп одразу після розмови з Путіним заявив, що їхні делегації "негайно почнуть переговори" про припинення війни, приголомшивши європейців.

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"Трамп бачить у нас гроші"

"Американці не бачать ролі Європи у великих геополітичних питаннях, пов'язаних із війною. Це буде справжнім випробуванням єдності", - прокоментував високопоставлений чиновник ЄС.

"Трамп бачить у нас гроші. І, чесно кажучи, ми не ясно уявляли, який вигляд матиме наше місце за столом в обмін на ці гроші", - додав він.

"У цей час невизначеності та змін як ніколи важливо, щоб... у європейців було спільне розуміння того, що відбувається", - заявив FT міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Однак, як зазначило видання, європейська влада все ж не полишає спроб налагодити співпрацю з американським президентом у питанні України. "Інститути ЄС все ще намагаються знайти потрібну людину, яка має прямий доступ до Трампа, щоб поговорити з ним", - сказав західний посадовець, обізнаний із ситуацією.

Крім того, видання The Guardian зазначило, що швидкий розвиток подій занепокоїв Європу, оскільки Путін і Трамп ведуть перемовини про майбутнє безпеки континенту через голови самих європейських лідерів.

Хоча, як нагадало видання, міністр оборони США Піт Гегсет має зустрітися з міністрами країн НАТО в Брюсселі вже сьогодні.

"Без участі європейців не буде справедливого і міцного миру в Україні", - ідеться в загальній заяві глав МЗС європейський країн. Зокрема, Анналена Бербок із Німеччини та Хосе Мануель Альбарес Буено з Іспанії заявили, що жодне рішення щодо України не може бути ухвалене "без України", і закликали країни ЄС проявити єдність у цьому питанні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський тим часом заявив, що "продовження співпраці зі США" було темою обговорення. "Немає кращої гарантії безпеки нашого континенту, ніж тісна трансатлантична співпраця", - висловив думку Сікорський.

Як пише Bloomberg, деякі європейські лідери також висловили занепокоєння, що Трамп одним телефонним дзвінком перевернув багаторічну політику США щодо України. Його розмова з російським диктатором Путіним, схоже, сигналізує про те, що Трамп "здає" Україну, вважають вони.

"Трамп фактично здався Путіну"

А Джон Болтон, який обіймав посаду радника з нацбезпеки в часи першого приходу Трампа в Білий дім пішов ще далі у своїх коментарях. Як передає CNN, він зазначив, що Трамп "фактично здався" Путіну напередодні переговорів про долю України.

Також про реакцію Європи на несподівані дії Трампа пише видання Politico. "Союзники України відреагували із шоком та обуренням на заяву Трампа про те, що він говорив з Путіним і "негайно почне переговори" з ним про припинення війни в Україні", - написало видання.

Давній критик Трампа, сенатор США Адам Шифф назвав президента "великим ділком, звісно - для Кремля".

"Трамп назвав нашого ворога, Росію, перш ніж назвати нашого союзника, Україну. А його міністр оборони виключив майбутнє України в НАТО і відновлення українського суверенітету над її власними землями. Давайте не соромимося у висловлюваннях про те, що це означає: здавання інтересів України та наших власних, ще до початку переговорів", - написав Шифф в соцмережі.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас опублікувала пізно ввечері заяву від імені групи країн Веймарської республіки (Франція, Польща, Німеччина, Іспанія, Італія та Великобританія) у відповідь на заяви Трампа.

"Незалежність та територіальна цілісність України безумовні. Тепер нашим пріоритетом має бути зміцнення України та надання надійних гарантій безпеки", - йдеться у спільній заяві.

Марко Міхкельсон, голова комітету із закордонних справ естонського парламенту, попередив: "Сьогоднішній день може увійти в історію як чорний день для Європи", додавши, що європейським лідерам час "взяти свою долю в свої руки".

Екс-міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі розкритикував стратегію Трампа щодо України: "Починати переговори з того, що одна сторона має відмовитися. Створювати враження, що вторгнення окупається – не сильний хід. Режими уважно стежать", – попередив він.

Не залишився осторонь і польський прем'єр Дональд Туск. Він закликав до "справедливого світу" та до того, щоб Україна та Європа сіли за стіл переговорів із США. "Все, що нам потрібно - це мир. СПРАВЕДЛИВИЙ МИР. Україна, Європа та США повинні працювати над цим разом. РАЗОМ", - заявив він.

Конгресвумен Марсі Каптур назвала Україну "лінією сутички за свободу на європейському континенті" і заявила, що Зеленський "має вести будь-які переговори від імені своєї країни".

А ось міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, давній прихильник кремлівського правителя, позитивно сприйняв розмову Трампа з Путіним."Ми жили у війні три роки, і три роки ми сподівалися, що війна закінчиться. Сьогодні завдяки телефонній розмові між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним ми зробили великий крок до виконання цієї надії", - висловив думку він.

Кандидат від канадської ліберальної партії на пост прем'єр-міністра та давній спостерігач за Росією Христя Фріланд заявила, що Оттава "незмінно підтримує Україну".

"Навіть Чемберлен 1938-го не опускався так низько"

Колишній глава уряду Швеції Карл Більдт різко розкритикував нещодавні рішення Трампа та його команди щодо України. Він назвав підхід Трампа до переговорів "інноваційний" – робити величезні поступки ще до початку переговорів.

"Навіть Чемберлен 1938-го не опускався так низько", - висловив думку екс-прем'єр Швеції про підхід Трампа до переговорів.

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