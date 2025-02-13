Міністри закордонних справ наголосили, що Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки.

Країни Європи готові зміцнювати підтримку України та вимагають участі в будь-яких переговорах щодо війни. Про це йдеться у Паризькій заяві міністрів закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, ЄС та України, опублікованій на сайті українського МЗС.

Зазначається, що ці країни поділяють мету надання Україні подальшої підтримки, допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир, який "гарантує інтереси України та її європейських союзників".

"Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах", – додається в заяві.

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Міністри також наголосили, що Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки, а справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки.

"Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей", – резюмують глави МЗС.

Війна в Україні: інші заяви

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення вогню в Україні можливе "в не надто далекому майбутньому". Можливість виходу на кордони 2014 року американський лідер вважає малоймовірною, хоча й допускає, що Україні вдасться повернути частину захоплених Росією територій.

Водночас новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Україна не повинна сподіватися, що за підсумками мирних переговорів вона зможе повернути "кордони 2014 року". Крім того, за його словами, членство України в НАТО не є реалістичним. Цю позицію поділяє і сам Трамп.

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