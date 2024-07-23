Європейський союз підтримує єдиний мирний план, зазначив він.

Мирний саміт за участі Росії має базуватися на міжнародному праві, а не на вимогах кремлівського правителя Путіна.

Про це після засідання Ради міністрів Європейського Союзу із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Він відповів на питання Укрінформу про те, чи можливо провести саміт вже восени, та які можуть бути умови для участі російської сторони.

"Ми вже сказали те, що було сказано, - наступний крок вимагає залучення Росії. Але як треба сприймати те, що президент Путін сказав під час візиту прем’єра Орбана до Москви? Подивіться - це ті передумови, які висуває Путін. Так, зрозуміло, ми маємо покладати надії на мир через дипломатичні переговори, але на певній основі. І це не путінська основа", - підкреслив він. Відео дня

За його словами, під час спілкування з головою українського МЗС Дмитром Кулебою європейські урядовці обговорили план дій після першого мирного саміту, погодившись, що необхідно залучити представників більшої кількості країн. Також Боррель зазначив, що Євросоюз підтримує єдиний мирний план з припинення війни - формулу миру президента Володимира Зеленськогою

Другий саміт миру

Як відомо, українське керівництво заявило, що російська сторона має бути присутня на наступному мирному саміті. Наразі місце проведення зустрічі не визначили, однак ЗМІ писали, що розглядають Саудівську Аравію, Катар та Туреччину.

У Москві вже заявили, що не мають наміру брати участь у мирному саміті, вкотре розкритикувавши українську формулу досягнення миру.

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